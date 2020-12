Russia-Germania: dirigenti di AfD incontrano a Mosca il ministro degli Esteri Lavrov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha incontrato a Mosca Tino Chrupalla e Armin-Paul Hampel, rispettivamente copresidente e portavoce per la politica estera di Alternativa per la Germania (AfD), partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nell'estrema destra. Lavrov ha elogiato il ruolo di AfD nel “mantenere” le relazioni tra Russia e Germania. Per il ministro degli Esteri russo, è particolarmente importante sviluppare contatti con coloro che vogliono “superare i problemi esistenti” tra i due Paesi. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, AfD è “decisamente a favore della revoca delle sanzioni dell'UE contro la Russia”. Inoltre, senza ottenere l'autorizzazione del governo di Kiev, esponenti del partito hanno visitato la Crimea dopo l'annessione da parte della Russia e le autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk, in Ucraina orientale. Per Lavrov, tali viaggi hanno scatenato “una discussione isterica” in Germania, con la "Berlino ufficiale" che voleva vietarli. Secondo Chrupalla, che copresiede AfD con Joerg Meuthen, le sanzioni contro la Russia hanno danneggiato la Germania. (segue) (Geb)