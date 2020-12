Russia-Germania: dirigenti di AfD incontrano a Mosca il ministro degli Esteri Lavrov (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il copresidente di AfD e Hampel sono giunti a Mosca su invito della Duma, la camera bassa del parlamento russo. Come nota la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'accoglienza di due deputati del Bundestag da parte del ministro degli Esteri russo è “una novità” per Mosca. Inoltre, la Russia si sente “minacciata da rivoluzioni colorate orchestrate dalle potenze occidentali”. Per tale motivo, il Paese collabora con le forze di opposizione in Occidente, come AfD. Il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov ha definito la visita di Crhupalla e Ampel a Mosca “un segnale molto importante”. A sua volta, l'agenzia di stampa russa Ria Novosti ha elogiato AfD come un partito che considera Ue e Nato “con scetticismo” e vuole una “Germania indipendente”. (Geb)