Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, mercoledì 9 dicembre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 9:30, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti.ore 12:00, Videoconferenza, riunione della Commissione nomine.ore 14:00, Videoconferenza, riunione della Conferenza dei capigruppo.ore 15:30, Videoconferenza, riunione congiunta delle Commissioni I, presidente Carlo Riva Vercellotti e III, presidente Claudio Leone.ore 18:00, Videoconferenza, la garante regionale dell'Infanzia e dell'Adolescenza Ylenia Serra interviene all'incontro "Pandemia e violenza domestica: la prevenzione come cambiamento strutturale", a cura di Global thinking foundation e Dare voce al silenzio Onlus. (Rpi)