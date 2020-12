Coronavirus: Usa, Biden promette 100 milioni di dosi di vaccino in 100 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Joe Biden oggi ha promesso di far somministrare 100 milioni di vaccinazioni contro il coronavirus e di riaprire la maggior parte delle scuole durante i suoi primi 100 giorni di mandato. Lo riporta il sito "Politico". L'ex vicepresidente anche promesso, di nuovo, di imporre l'uso delle mascherine sugli aerei, negli edifici federali e in altri luoghi sotto il controllo del governo. "Come nuovo presidente, parlerò direttamente alla gente", ha detto Biden durante un comizio a Wilmington, nel Delaware. "Abbiamo bisogno del vostro aiuto. E indossare una mascherina è la cosa più semplice da fare per ridurre i casi di Covid, i ricoveri e i decessi". (Nys)