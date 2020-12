Usa: l’Afroamericano Lloyd Austin guiderà il dipartimento della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il democratico Joe Biden ha annunciato ieri, 8 dicembre, l’intenzione di nominare il generale in congedo Lloyd Austin come segretario alla Difesa della sua futura amministrazione presidenziale. Se la nomina verrà confermata dal Senato, Austin, uno degli architetti della strategia militare contro lo Stato islamico in Siria e Iraq, sarà il primo afroamericano a guidare il Pentagono. La notizia della scelta del generale in congedo era stata anticipata dal quotidiano “Politico”. Secondo fonti della “Cnn”, Biden ha offerto l’incarico ad Austin lo scorso fine settimana. Biden ha definito il generale “un leader affidabile e temprato dalle crisi”, che aiuterà la prossima amministrazione a “rivitalizzare le nostre alleanze per far fronte alle nuove minacce globali, e garantire la sicurezza del popolo americano”. (Nys)