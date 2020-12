Elezioni Usa: Corte Suprema respinge ricorso Repubblicani Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto un ricorso dei Repubblicani della Pennsylvania, che chiedevano di invalidare la vittoria del democratico Joe Biden in quello Stato. Il pronunciamento della Corte è giunto ieri, 8 dicembre, sotto forma di documento non firmato, e senza alcuna nota di dissenso da parte di singoli giudici della Corte. Alla mezzanotte di ieri è scattata frattanto la cosiddetta “safe harbor”, una scadenza che fornisce agli Stati una sorta di immunità dalla supervisione congressuale sulle elezioni già certificate. Biden ha ottenuto la vittoria in Pennsylvania con un vantaggio di oltre 80mila voti su Trump; quest’ultimo e i Repubblicani dello Stato contestano presunte irregolarità e frodi, che però non sono riusciti a dimostrare in sede giudiziaria. (Nys)