Usa: aiuti economici, dai Democratici parziale apertura a Trump

- I leader del Partito democratico presso le Camere del Congresso federale Usa sono tornati a criticare il presidente Donald Trump nella serata di ieri, 8 dicembre, accusandolo di causare “ostruzionismo” nei negoziati per il varo di nuove misure di stimolo economico contro la pandemia, ma hanno anche citato progressi verso un accordo tra i due schieramenti politici. La presidente democratica della Camera, Nancy Pelosi, e il leader dei Democratici al Senato, Chuck Shumer, hanno riferito che i negoziati basati sul piano da 916 miliardi di dollari proposto dalla Casa Bianca proseguiranno senza ostacoli da parte dei Democratici. Negli ultimi mesi Pelosi era stata protagonista di un muro contro muro con i Repubblicani e la Casa Bianca, che si opponevano ad un ulteriore aumento del debito federale di diverse migliaia di miliardi di dollari, chiesti dai Democratici per finanziare una serie di amministrazioni locali in dissesto finanziario e una serie di misure non direttamente collegate all’emergenza pandemica, come interventi relativi alla promozione delle politiche identitarie e alla transizione ecosostenibile nelle aziende. “Il fatto che il leader (del Senato, Mitch) McConnell abbia espresso il proprio sostegno a un’offerta da 916 miliardi di dollari basata su una piattaforma bipartisan, non dobbiamo consentire che la proposta del presidente ostruisca i colloqui in corso d’opera”, hanno dichiarato i due leader democratici, secondo cui “i colloqui bipartisan sono la migliore speranza di giungere a una soluzione condivisa”. (Nys)