Iran-Italia: presidente 'Assemblea consultiva islamica riceve ambasciatore Perrone

- L’Italia non dovrebbe permettere a Germania, Francia e Regno Unito (il gruppo E3) di parlare a nome dell’Europa per quanto riguarda i rapporti con l’Iran. Lo ha detto il presidente del parlamento dell'Assemblea consultiva islamica (Majles, il foro legislativo dell’Iran), Mohammad Bagher Ghalibaf, in un colloquio con l’ambasciatore d’Italia a Teheran, Giuseppe Perrone, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Fars news”. In una recente dichiarazione, il gruppo ristretto E3 ha “apertamente condannato le intenzioni di Teheran di aumentare le proprie capacità di arricchimento dell’uranio”, parlando di “chiaro intento di espandere sostanzialmente il proprio programma nucleare, aggravato dalla limitazione l’accesso degli ispettori delle Nazioni Unite”. Qalibaf si è detto “sorpreso” dalla dichiarazione, spiegando che “l'Italia non dovrebbe permettere a questi tre paesi di parlare a nome dell'Europa”. Perrone, da parte sua, ha parlato su Twitter di una "discussione approfondita sul futuro del JCPoA (l'accordo sul programma nucleare iraniano) e le espressioni di amicizia e fiducia durature".(Irt)