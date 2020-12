Francia: caduto un elicottero con sei persone a bordo in Savoia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero è caduto nella regione francese della Savoia intorno alle 19. È quanto riferito dalla prefettura della regione, secondo cui a bordo del velivolo erano presenti sei persone. Si tratta di quattro membri delle forze di sicurezza aerea (Saf) e due soccorritori delle unità di montagna della polizia (Crs). L’elicottero stava sorvolando la città di Bonvillard, nei pressi di Albertville. Ancora incerte sono le cause dell’incidente, mentre è stato riferito che sono in corso le ricerche per localizzare le sei persone a bordo del velivolo. (Frp)