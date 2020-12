Elezioni Usa: gli statunitensi non credono al ribaltamento del risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stragrande maggioranza degli statunitensi continua a pensare che il presidente Donald Trump abbia poche possibilità di ribaltare la sua sconfitta elettorale, anche dopo che Trump e il suo team legale hanno passato settimane a cercare di farlo, secondo un sondaggio di Politico/Morning Consult. Quasi tre quinti degli intervistati - il 58 per cento - hanno detto che un'inversione di tendenza è "molto improbabile" e un altro 12 per cento ha detto che è "abbastanza improbabile" che l'impegno di Trump prevalga, per un totale del 70 per cento. Solo l'11 per cento degli intervistati ha dichiarato che è "molto probabile" che i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 siano rovesciati, e una coorte ancora più piccola - l'otto per cento - ha ritenuto "in qualche modo probabile". Il dieci per cento degli intervistati non si è espresso in merito. (Nys)