Usa: arrivano le ultime nomine dell'amministrazione Trump

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che nominerà l'ex assistente della Casa Bianca Kellyanne Conway nel consiglio di amministrazione della U.S. Air Force Academy. Lo riporta il sito "Politico". Il presidente ha anche annunciato la nomina di Elaine Chao, segretaria dei trasporti, e Lynn Friess, moglie del mecenate repubblicano Foster Friess, nel consiglio di amministrazione del John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Matt Schlapp, presidente dell'American Conservative Union, sarà nominato nel Consiglio di amministrazione della Library of Congress Trust Fund, ha detto Trump.(Nys)