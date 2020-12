Usa: Ivanka Trump e il marito comprano lotto da 30 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ivanka Trump e Jared Kushner hanno comprato un lotto di terra da oltre 30 milioni di dollari a Miami, in Florida. Lo riporta la “New York Post”. La proprietà si trova a Indian Creek Island, conosciuta anche come il “bunker dei miliardari' e considerata uno dei luoghi più sicuri dello Stato. L’isola è privata, sorvegliata e recintata, con 13 agenti della polizia per sole 29 residenze. La coppia secondo la Post ha acquistato un lotto che era di proprietà di Julio Iglesias, e avrebbe intenzione di costruire una tenuta sulla baia. Una fonte ha rivelato che da tempo Ivanka e Jared stanno cercando casa in Florida, dove si sono trasferiti diversi dei loro amici, ma manterranno comunque anche l'abitazione di New York. Inoltre Indian Creek Island e' a solo un'ora da Mar-a-Lago, il club di Palm Beach dove il presidente Donald Trump dovrebbe trascorrere la maggior parte del tempo una volta lasciata la Casa Bianca.(Nys)