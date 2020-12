Giappone: ministero Difesa conferma assemblaggio di due nuovi cacciatorpediniere Aegis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo piano di difesa nazionale che verrà presentato dal governo giapponese il mese prossimo non farà riferimento all’acquisizione di capacità di proiezione della forza tese a colpire preventivamente basi militari in territorio nemico, una questione spinosa dibattuta dai decisori politici di quel Paese nei mesi scorsi. L’omissione è conseguenza diretta delle riserve avanzate dal partito Komeito, alleato di governo del Partito liberaldemocratico del primo ministro Yoshihde Suga. L’acquisizione di missili da crociera ed altri sistemi d’arma in grado di colpire basi missilistiche e aeree in territorio straniero costituirebbe una evidente forzatura della Costituzione pacifista post-bellica del Giappone; l’ex premier giapponese, Shinzo Abe, ha lavorato per anni nel tentativo di riformare la costituzione, ampliando formalmente il ruolo delle Forze di autodifesa giapponesi. Ad oggi il Giappone può reagire ad eventuali attacchi balistici o aerei da parte di avversari regionali soltanto passivamente, intercettando missili o velivoli militari tramite i propri cacciatorpediniere lanciamissili con sistemi Aegis o le batterie terrestri di difesa Pac-3. Il governo dell’ex premier Abe intendeva affiancare a tale complesso difensivo anche sue sistemi terrestri di difesa Aegis Ashore, ma il piano è stato abbandonato per ragioni di costi, e per la difficoltà nell’individuare i siti adatti allo schieramento dei sistemi. Il governo Abe aveva invece avviato discussioni in merito un “percorso alternativo”, che includesse l’acquisizione di capacità di proiezione della forza; tali discussioni si sarebbero però arrestate dotto la guida del successore di Abe, Yoshihide Suga. (Git)