© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Kosovo, Nicola Orlando, ha avuto un "proficuo incontro" con il vice premier kosovaro Goran Rakic. "Abbiamo esaminato gli sviluppi attuali e sottolineato l'importanza dei continui sforzi per migliorare le relazioni intercomunitarie in Kosovo", scrive Orlando su Twitter.(Alt)