Serbia-Germania: presidente Vucic e cancelliera Merkel, focus su pandemia e Balcani

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un colloquio telefonico con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza serba, al centro della conversazione sono stati i temi relativi alla lotta contro il Covid-19 e le conseguenze della pandemia, il dialogo tra Belgrado e Pristina, le relazioni bilaterali fra Serbia e Germania, il percorso di integrazione europea di Belgrado e la situazione all'interno della regione. Il presidente Vucic ha illustrato le misure che la Serbia ha adottato per mitigare le conseguenze sull'economia della pandemia da coronavirus, oltre che gli sforzi in campo sanitario per proteggere la popolazione. I due interlocutori hanno espresso soddisfazione per il costante progresso del dialogo politico e della cooperazione economica tra Serbia e Germania. (segue) (Seb)