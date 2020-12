Nord Macedonia-Italia: ministra Difesa Sekerinska a colloquio con ambasciatore Silvestri, focus su missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa macedone Radmila Sekerinska ha avuto un colloquio con l'ambasciatore italiano a Skopje Andrea Silvestri. Secondo quanto riferisce la stessa Sekerinska su Twitter, l'incontro è stato un'occasione per ringraziare la missione Nato in Kosovo (Kfor), a guida italiana, "per la cordiale accoglienza delle nostre truppe nella missione congiunta che stiamo svolgendo" nel Paese balcanico. "Grazie all'Italia per il suo forte sostegno nella Nato e verso l'Ue", ha aggiunto la ministra macedone. La Macedonia del Nord ha formalizzato nelle scorse ore l'accordo con l’Italia per lo schieramento in Kosovo di un contingente macedone nell’ambito della missione Kfor. Lo scorso 2 novembre, la missione Kfor a guida Nato ha accolto il suo 27mo contingente dalla Macedonia del Nord. Il contingente, composto da 44 soldati della caserma "Kuzman Josifovski-Pitu" di Tetovo guidati dal capitano Hristijan Dimchevski, presteranno servizio presso il Comando regionale Kfor ovest con sede a Peja/Pec e contribuiranno all'obiettivo generale di fornire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le comunità in Kosovo, in conformità con la Risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. I loro compiti includeranno il pattugliamento, la messa in sicurezza del monastero Decani e la sorveglianza del Camp Villaggio Italia insieme ai colleghi italiani e moldavi. Altri elementi del contingente lavoreranno come ufficiali del personale presso la sede della Kfor a Pristina. (Seb)