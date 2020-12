Kosovo: parlamento approva legge su ripresa economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A ottobre il Parlamento kosovaro ha approvato in prima lettura il progetto di legge dopo sei tentativi falliti. "Il governo del Kosovo in caso di una mancata approvazione della legge per la ripresa economica dovrebbe dimettersi", aveva detto il ministro dell'Economia e dell'Ambiente del Kosovo, Blerim Kuci, lo scorso 19 novembre. "Penso che un governo che non riesce a far passare la legge sulla ripresa economica debba andarsene. Parlo con il cuore spezzato, perché siamo di fronte a un'emergenza, alla pandemia. Ho cercato di aiutare le imprese per quanto concerne le mie competenze. È giusto dire 'votiamo sulla legge sulla ripresa economica e poi andiamo alle elezioni', questo ha senso", aveva detto il ministro. "Voterei a favore della destituzione del governo, a condizione che prima votiamo a favore della legge", aveva aggiunto Kuci. (Alt)