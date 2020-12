Albania-Kosovo: firmati accordi per cooperazione popolazione albanese nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Albania e il Kosovo hanno firmato nella serata di ieri diversi accordi volti a migliorare la cooperazione tra la popolazione albanese nei due Paesi, oltre che in Montenegro e nella Valle di Presevo in Serbia. Gli accordi sono stati firmati dal vice ministro per l'Europa e gli Affari esteri dell'Albania, Gent Cakaj, e la ministra degli Esteri del Kosovo, Meliza Haradinaj-Stublla, insieme a un rappresentante della popolazione della Valle di Presevo, a maggioranza albanese. Cakaj ha affermato che il Kosovo e l'Albania dovrebbero avere una politica estera unificata, soprattutto sulle questioni principali. Uno degli accordi firmati riguarda il sostegno finanziario agli albanesi in Montenegro. È stato inoltre concordato che i partiti politici albanesi a Medvegja (Valle di Presevo) vengano uniti. "Ora abbiamo avviato un'azione diplomatica per aumentare la sensibilità internazionale sulla questione degli albanesi nella Valle di Presevo", ha detto Cakaj. (segue) (Alt)