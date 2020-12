Kosovo: presidente Osmani promulga legge su ripresa economica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Kosovo ha approvato lo scorso 4 dicembre, con 72 voti in favore e zero contrari, la legge sulla ripresa economica. Si tratta di un documento fondamentale per la ripresa economica del Paese balcanico dopo la pandemia del Covid-19. La coalizione di governo in Kosovo ha concordato sulla richiesta del Partito democratico del Kosovo (Pdk), all'opposizione, di approvare in parlamento un progetto di legge aggiornato sulla ripresa economica. I deputati della maggioranza hanno sostenuto gli emendamenti proposti dal Pdk nella commissione parlamentare Bilancio e Finanze, assicurando i numeri necessari per l'approvazione del documento. Il leader del Pdk Enver Hoxhaj ha sottolineato che, sebbene all'opposizione, il suo partito segue con preoccupazione la crisi innescata dal Covid-19. "Il governo ha proposto una legge che era insufficiente e che ha bisogno di essere completata", ha osservato Hoxhaj. (segue) (Alt)