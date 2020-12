Kosovo: Agenzia anticorruzione, casi sospetti anche tre ministri del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kosovo oltre 65 tra alti pubblici ufficiali ed ex funzionari delle istituzioni sono sospettati e indagati per reati di corruzione. Lo ha reso noto il direttore dell'Agenzia anticorruzione del Kosovo, Shaip Havolli, in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe". Havolli ha aggiunto che tra i casi sospetti ci sarebbero anche vice primi ministri, ministri, sindaci e membri di consigli di amministrazione. Havolli ha detto che la mancanza di "prontezza politica" starebbe influenzando la lotta alla corruzione. Il diretto dell'Agenzia anticorruzione ha spiegato che l'agenzia si imbatte in diversi casi di corruzione, dai casi di lavoro minorile all'abuso di ufficio. (Alt)