Kosovo: ministro Sanità, effettuato ordine per vaccino Gavi-Covax

- Il ministro della Sanità kosovaro Armend Zemaj ha firmato oggi l'ordine per richiedere il vaccino dell'alleanza internazionale Gavi-Covax contro il Covid-19. Lo ha annunciato lo stesso ministro scrivendo sui propri social network. "Mentre la richiesta di assistenza tecnica riguardo questi vaccini è stata presentata giorni fa attraverso un team di esperti", ha aggiunto Zemaj. Il ministro ha precisato che Pristina perseguirà anche strade alternative per aumentare il numero di dosi di vaccino disponibili per i cittadini kosovari, oltre le 360 mila disponibili "gratuitamente" nell'ambito dell'ordine rivolto a Covax.(Kop)