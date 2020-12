Editoria: Bellodi (Luiss) a "Nova", Stato resta elemento centrale, ma sovranità è responsabile verso comunità internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non a caso, ha sottolineato Bellodi, "il giudice Jackson, che era diciamo così il pubblico ministero americano del tribunale di Norimberga, per quanto riguarda le accuse mosse a gerarchi nazisti", ha spiegato che Norimberga è stata possibile poiché "il sistema orribile posto in essere dal nazismo ha minato la pace internazionale. Se" il nazismo avesse agito "all’interno del proprio territorio, il tribunale di Norimberga non sarebbe esistito. E' esistito proprio perché questo sistema ha minato la pace e la sicurezza internazionale". Secondo Bellodi, questo sistema nato con la pace di Vestfalia "si è incrinato per due ordini di motivi". In primo luogo, ha spiegato Bellodi, "perché si è visto che tutta una serie di tematiche", dal terrorismo internazionale alle grandi epidemie, "non consentivano più di restare all’interno del proprio territorio", e poi perché è stato introdotto "il concetto di responsabilità di proteggere. La comunità internazionale si è resa conto", cioè, "che, di fronte ai crimini contro l’umanità, pensiamo per esempio al Kosovo, c’era l’esigenza di intervenire anche qualora non ci fosse stata un’autorizzazione dello Stato sovrano sul quale si interveniva". Detto in altri termini, "ci si è resi conto che c’era il dovere, da parte della comunità internazionale, di intervenire". Da un lato, nel caso del terrorismo e delle grandi epidemie, si è capito che "se si agiva solo all’interno del proprio territorio non si era in grado di preservare la proprio sovranità, dall’altro lato si è andati anche più in là, con la responsabilità di proteggere: pensiamo per esempio al Kosovo, quando parte della comunità internazionale si è mossa addirittura senza l’autorizzazione delle Nazioni Unite, perché c’era in quel momento un problema di crimini contro l’umanità". (segue) (Rin)