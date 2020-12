Editoria: Bellodi (Luiss) a "Nova", Stato resta elemento centrale, ma sovranità è responsabile verso comunità internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bellodi ha spiegato che "il libro tratta di questo: il concetto di sovranità - ha sottolineato - non è più visto come uno scudo", dal momento che uno Stato sovrano "ha anche delle responsabilità verso la comunità internazionale. Nel momento in cui si violano le regole comuni della comunità internazionale - ha osservato Bellodi - si perde lo 'status' di sovrano e la comunità internazionale può intervenire". Per quanto riguarda invece il concetto di "guerra illegale ma legittima", ossia "illegittima" dal punto di vista delle relazioni internazionali "ma giusta dal punto di vista della morale", secondo Bellodi "il muoversi al di fuori dell’alveo della Carta delle Nazioni Unite, di quello che è il consensus della comunità internazionale, è molto pericoloso, perché crea dei precedenti. Per fare un esempio: quando la Russia è intervenuta in Crimea per proteggere i propri cittadini ha citato l’esempio dell’intervento Nato in Kosovo". I precedenti del Kosovo e anche della Libia, nonostante abbiano avuto il benvenuto da una parte dell’opinione pubblica, secondo Bellodi creano infatti "dei precedenti pericolosi". Per concludere, se "da un lato è un bene che la sovranità non sia più vista come uno scudo e una protezione contro una serie di crimini contro l’umanità, dall’altro lato è necessario muoversi sempre all’interno di un consensus della comunità internazionale", altrimenti "ognuno poi userà queste situazioni come pretesto per intervenire". (segue) (Rin)