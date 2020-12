Serbia-Russia: ministro Vulin a colloquio con segretario Consiglio di sicurezza Patrusev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno della Serbia, Aleksandar Vulin, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Nikolaj Patrusev. Secondo quanto riferisce una nota del ministero serbo, al centro della conversazione è stata la prosecuzione della cooperazione tra i due Paesi nel campo degli affari interni. Vulin e Patrushev hanno sottolineato l'importanza di continuare a collaborare nella lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo e al traffico di stupefacenti. Patrusev si è congratulato con il ministro Vulin per la sua nomina a ministro dell'Interno, aggiungendo che la Russia presta grande attenzione alla cooperazione con la Serbia nel settore della sicurezza. Il ministro Vulin ha ringraziato Patrusev per la posizione di principio della Federazione Russa nei confronti della questione del Kosovo e per il rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Serbia. Vulin ha inoltre sottolineato l'importanza del sostegno della Russia nella prevenzione dell'ingresso del Kosovo nell'Interpol. (Seb)