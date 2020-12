Polonia: Covid, in vigore da oggi divieto di volo fino a fine anno da e verso 9 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi entra in vigore in Polonia un nuovo divieto ai voli internazionali che scadrà il 31 dicembre. Lo comunica l'agenzia di stampa "Pap". Il divieto è motivato dalla pandemia di coronavirus e colpisce quei Paesi che negli ultimi 14 giorni hanno avuto un numero di contagi che supera i 440 ogni 100 mila abitanti, secondo quanto risulta dai dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Dalla lista dei Paesi colpiti dal divieto sono esclusi gli Stati membri dell'Unione europea, quelli dell'area Schengen, dello spazio economico europeo e gli aeroporti di due Stati Usa - Illinois e New York - mentre vi sono inclusi nove Paesi, ossia Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Georgia, Giordania, Armenia, Kosovo, Macedonia del Nord, Serbia e il resto degli Stati Uniti. (Vap)