Natale: Raggi, "Spelacchio" simbolo rinascita è metafora Roma e nostra amministrazione

- "Spelacchio", l'albero di Natale di Roma a piazza Venezia rappresenta "un simbolo di rinascita: una metafora di questa città e anche di questa amministrazione". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, presentando le luminarie natalizie della Capitale e l'albero di natale "Spelacchio". "In questo momento difficile per tutti i cittadini vogliamo che queste luci mantengano accesa la speranza di un Natale sereno ma soprattutto diano la forza a tutti noi per resistere e superare insieme la sfida dell'emergenza sanitaria - ha aggiunto Raggi -. Per noi romani l'8 dicembre è un giorno particolare. Siamo ancora in periodo di pandemia, ma dobbiamo mantenere viva la speranza, avere coraggio e pazienza. Non potremo abbracciarci o festeggiare i cenoni, però così possiamo vivere la città senza assembrarci. È un ultimo sforzo che ci viene chiesto, ma dobbiamo farlo per noi e i nostri cari". (segue) (Rer)