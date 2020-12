Natale: Raggi, "Spelacchio" simbolo rinascita è metafora Roma e nostra amministrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La festa del Natale - ha continuato Raggi - è una festa dell'attesa, è importante per i bambini, che sono i protagonisti: hanno vissuto una condizione difficile, hanno cambiato le loro abitudini, ma proprio per loro dobbiamo mantenere vive le tradizioni. Noi stessi siamo l'esempio della resilienza. Ci siamo adattati allo choc, sarà un Natale diverso, speriamo che sia importante e suggestivo". "Sicuramente lo Spelacchio conosciuto tempo fa forse era un po' spoglio, c'è stata una presa in giro, ma quest'albero - ha sottolineato ancora la sindaca - così denigrato ha iniziato a raccogliere le simpatie dei cittadini e dei turisti, che sempre di più venivano a guardarlo e mettevano bigliettini ai suoi piedi. Da quel momento Spelacchio è rinato, è diventato più bello. È una metafora di questa città: ha avuto tanti problemi, è stata tanto derisa, ma sta diventando sempre più bella e sta rialzando la testa, così come questa amministrazione", ha concluso Raggi. (Rer)