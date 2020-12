© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci possiamo permettere spostamenti non necessari: a Natale nessuna deroga. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza ospite di Giovanni Floris a DiMartedi' su La7. "Chiediamo un sacrificio alle persone, ma le norme sono queste", aggiunge il ministro in merito alle limitazioni agli spostamenti tra Regioni e comuni relative al periodo natalizio per contenere la curva dei contagi da Covid-19.(Rin)