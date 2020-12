Roma: Pedica (Pd), con Raggi città è rimasta "spelacchiata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Raggi non ci venga a raccontare la favoletta di Roma che come Spelacchio prima viene derisa e poi rinasce. La sindaca dove vive? Ha visto come è ridotta la città? Al posto suo mi vergognerei a parlare di rinascita. Questo significa prendere palesemente in giro i cittadini". È quanto afferma Stefano Pedica della direzione romana del Pd. "Basta con la retorica grillina - continua Pedica -. Roma spelacchiata era e spelacchiata è rimasta".(Com)