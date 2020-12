Usa: il Texas chiede alla Corte suprema di bloccare il voto di quattro Stati al Collegio elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato del Texas ha chiesto alla Corte suprema degli Stati Uniti di impedire ai grandi elettori di quattro Stati nei quali il candidato democratico Joe Biden ha vinto le elezioni dello scorso 3 novembre - Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin - di votare al Collegio elettorale. Lo riporta "Usa Today", secondo cui tuttavia è improbabile che la Corte suprema, pur a maggioranza conservatrice, accolgano la richiesta. Il Texas ha anche chiesto il rinvio della riunione del Collegio elettorale, in programma il prossimo 14 dicembre. La mozione è stata fortemente criticata da funzionari di tutti e quattro gli Stati, che hanno definito l'iniziativa "un attacco spietato alla democrazia statunitense". La richiesta è stata presentata direttamente alla Corte suprema senza un passaggio da tribunali di grado inferiore, poiché la Costituzione statunitense concede tale percorso in caso di dispute tra Stati. L'azione legale è stata annunciata dal procuratore generale del Texas, il repubblicano Ken Paxton, e si basa sull'assunto che i quattro Stati non sono riusciti a impedire brogli che avrebbero riguardato il voto per corrispondenza. (Nys)