Usa: Corte suprema respinge azione legale dei Repubblicani in Pennsylvania

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha respinto oggi una petizione formulata dal Partito repubblicano contro i risultati del voto dello scorso 3 novembre in Pennsylvania, dove è stata certificata la vittoria del democratico Joe Biden. Quella respinta è stata la prima azione legale promossa dalla squadra legale del presidente Donald Trump a raggiungere i giudici della Corte suprema. I Repubblicani chiedevano in particolare che venisse invertita una precedente sentenza della Corte suprema di Stato che respingeva un'azione legale contro l'uso del voto per corrispondenza. Secondo il "New York Times", la sentenza è stata approvata all'unanimità. (Nys)