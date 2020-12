Coronavirus: Usa, nuovo record di morti su media settimanale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno registrato un nuovo record di morti per Covid-19 in un periodo di sette giorni, mentre aumentano i contagi in tutto. Lo riporta il "New York Times". Con una media settimanale di 2.249 morti, il paese ha superato il precedente record di 2.232, fissato il 17 aprile nelle prime settimane della pandemia. Le medie a sette giorni possono fornire un quadro più accurato della progressione del virus rispetto alla conta giornaliera dei decessi, che può fluttuare e mascherare la linea di tendenza più ampia. Gli Stati Uniti si stanno avvicinando a 300 mila decessi totali, con quasi 283 mila registrati, secondo un database del New York Times. La nazione ha una media di quasi 200 mila casi al giorno, con un aumento del 15 per cento rispetto alla media di due settimane prima, e ha registrato più di 15 milioni di casi totali. Molto è cambiato rispetto al precedente picco di aprile. Il coronavirus non è più concentrato nelle grandi aree urbane come New York e ora avvolge gran parte del paese, comprese le aree rurali che lo avevano evitato per diversi mesi. (Nys)