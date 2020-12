Elezioni Usa: giudice di New York ordina a otto contee di ricontare i voti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice dello Stato di New York ha ordinato a otto contee del suo 22° distretto congressuale di correggere una serie di errori di conteggio dei voti, al fine di tabulare il conteggio preciso dei voti in una delle ultime gare della Camera ancora non decise della nazione. Lo riporta il sito "Politico". A seguito di un'udienza pubblica di ieri, il giudice della Corte Suprema dello Stato, Scott DelConte, che ha supervisionato i conteggi, ha detto oggi che più di 1.500 schede non contate saranno incluse nel conteggio finale. Questo aiuterà a determinare se il rappresentante di Stato Anthony Brindisi, un democratico di un mandato, ha retto alla sfida della repubblicana Claudia Tenney, che ha tenuto il seggio per un mandato prima che Brindisi la sconfiggesse nel 2018. Tenney è in testa con una dozzina di voti su oltre 315 mila voti espressi. (Nys)