Usa: DoorDash si prepara a una Opa da 40 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- DoorDash Inc. è pronta a cavalcare l'impennata della domanda per la consegna del cibo a domicilio. Secondo "MarketWatch", il principale produttore di app per la consegna di prodotti alimentari ha valutato la sua offerta pubblica iniziale a 102 dollari per azione. Si tratta di un prezzo notevolmente più alto rispetto al più recente obiettivo di 90,95 dollari per azione previsto dalla società di San Francisco, che DoorDash aveva già aumentato. Con questo prezzo, DoorDash dovrebbe raccogliere almeno 3,36 miliardi di dollari in una valutazione di 32,4 miliardi di dollari. Il suo titolo dovrebbe iniziare a essere scambiato mercoledì alla Borsa di New York sotto la sigla "DASH". La pandemia è stata una manna per l'azienda fondata sette anni fa, che fa pagare commissioni ai suoi partner della ristorazione e una commissione ai consumatori che usano la sua app per fare ordini. Ora possiede il 50 per cento del mercato statunitense delle consegne di cibi pronti, secondo Edison Trends.(Nys)