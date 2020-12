Maltempo: Bordoni (Lega), Ostia flagellata, Raggi scriva a Zingaretti per chiedere stato calamità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il maltempo che ha colpito Ostia, la sindaca Raggi scriva immediatamente al presidente Zingaretti per chiedere lo stato di calamità. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Ostia flagellata dal maltempo, una spaventosa mareggiata e il forte vento hanno spazzato via le cabine degli stabilimenti sul lungomare e scoperchiato i chioschi in particolare alla "Vecchia Pineta" sul lungomare Lutazio Catullo - afferma Bordoni -. La distruzione della costa sta compromettendo il Mare di Roma ma l'Amministrazione non ha capito la gravità dell'emergenza, nulla si è fatto per attrezzarsi o limitare i danni, nemmeno dalla Regione Lazio sono arrivate risposte adeguate. La sindaca Raggi scriva immediatamente al presidente Zingaretti per chiedere lo stato di calamità, unitamente ad uno stanziamento iniziale di 5 milioni di euro per gli interventi più urgenti. Danni ingenti anche negli arenili di Fiumicino e Focene dove si sono accumulate tonnellate di detriti portati dalla piena del Tevere spinti dalle onde sulle scogliere. Non si riesce a proteggere le coste dalle mareggiate e le spiagge, di fatto, non esistono più. È evidente - conclude Bordoni - una mancanza di risorse e prevenzione che penalizza in particolar modo il Municipio X con il suo potenziale da tutelare per dare un significativo slancio all'economia della Capitale".(Com)