Coronavirus: Usa, superati i 15 milioni di contagiati

- Sono almeno 284.887 i morti per Covid-19 negli Stati Uniti su 15.019.092 contagiati, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Lo riporta il "New York Times". La Food and Drug Administration statunitense afferma in un rapporto postato online che la sperimentazione del vaccino Pfizer ha mostrato come il prodotto sia molto "efficace" nel prevenire il Covid-19 e incontri i criteri necessari sul fronte della sicurezza, non sollevando particolari preoccupazioni. La riunione in cui la Fda dovrebbe dare il via libera alla somministrazione del vaccino è attesa in settimana. La squadra di transizione del presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, incontrerà giovedì 10 dicembre i responsabili dell'Operazione Warp Speed, ovvero la task force istituita dall'amministrazione del presidente Donald Trump per lo sviluppo di cure e vaccini contro il Covid-19. Intanto un altro avvocato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jenna Ellis, è risultata positiva al coronavirus. Lo scrive il portale d'informazione "Axios", secondo cui la notizia starebbe alimentando all'interno della Casa Bianca il timore di un nuovo focolaio dopo quello dello scorso ottobre. Nel mondo si contano oltre 1,5 milioni di morti su quasi 68 milioni di contagiati. (Nys)