Coronavirus: Usa, in aumento i contagi dopo il Ringraziamento

- I primi segni di un'ondata di casi di coronavirus negli Stati Uniti dopo la festa Ringraziamento stanno cominciando a manifestarsi. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Nuovi dati mostrano che altri stati stanno registrando aumenti sostanziali. In Alabama, dove le autorità hanno segnalato circa 14 mila nuovi casi alla settimana fino a metà e fine novembre, il numero dei casi è salito a più di 22 mila nella prima settimana di dicembre. I conteggi dei casi in Georgia sono aumentati all'inizio di dicembre di circa il 50 per cento rispetto ai dati di novembre. I casi della Florida sono saliti a 55 la scorsa settimana, un aumento sostanziale rispetto alla media del mese scorso. I casi sono aumentati nell'ultima settimana in 38 stati e nel Distretto di Columbia. Nell'ondata estiva, il virus si stava diffondendo più velocemente in Arizona, dove al suo picco di 380 residenti ogni 100 mila si infettavano ogni settimana; ora, 35 stati hanno tassi di infezione pro capite superiori. (Nys)