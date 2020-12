Milano 2021: Bolognini (Lega), tanti nomi importanti a candidati sindaco, centrodestra pronto a rilanciare la città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Milano – sottolinea il Commissario della Lega – ha bisogno di qualcuno che rimetta in moto quello spirito imprenditoriale che è nella storia e nel dna della città e che sappia ridare quello slancio, quel lustro, quell'innovazione e quella capacità di cogliere le sfide internazionali che sono sempre state il valore aggiunto di Milano. A questo proposito, Ema e il Tribunale Europeo dei Brevetti rappresentano solo alcuni dei fallimenti di questa giunta. Milano ha bisogno di forze nuove, a partire da un nuovo Sindaco: ce lo chiedono tanti milanesi, soprattutto in quelle periferie che si sentono abbandonate da questa amministrazione". "Sono certo – conclude il leghista Bolognini –, che, a breve, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni troveranno, all'interno di questa rosa di nomi, il miglior candidato per la città di Milano e il miglior Sindaco che possa rilanciare pienamente la nostra città". (Com)