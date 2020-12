Emilia Romagna: Schlein, via libera a bando da 600mila euro per il terzo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per dare una risposta concreta a tutti coloro che si trovano in queste condizioni e rafforzare la rete capillare di realtà del Terzo settore che di occupano di solidarietà e recupero alimentare, via libera al bando da 600mila euro che la giunta regionale ha approvato nell'ultima seduta, rivolto a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore presenti, da Piacenza a Rimini, su tutto il territorio regionale". Lo ha riferito in una nota la Regione Emilia Romagna. Il vicepresidente Elly Schlein ha spiegato: "Con questo nuovo bando per la solidarietà e il recupero alimentare la Regione interviene ancora una volta a fianco del Terzo settore per sostenere la rete che si occupa di non far mancare un pasto caldo a nessuno, anche in questo freddo inverno segnato dalla pandemia. Un intervento in complementarità con altre misure locali e nazionali, per rafforzare ed allargare le tante realtà che, senza scopo di lucro, operano nel nostro territorio a favore delle persone in condizione di povertà, oggi ancora più in difficoltà a causa della crisi determinata dal Covid”. Quindi ha concluso: “In questo inverno segnato dalla pandemia che colpisce duramente tutta la comunità non perdiamo di vista le persone più fragili, le persone senza fissa dimora e le nuove povertà causate dalle conseguenze del Covid19. Persone di tutte le età che oggi hanno bisogno di aiuto anche per riuscire ad avere un pasto caldo".(Ren)