Germania: “Faz”, Bundesbank potrebbe aprire una rappresentanza a Bruxelles

- La Banca centrale della Repubblica federale di Germania (Deutsche Bundesbank) sta valutando l’ipotesi di aprire una propria rappresentanza presso l'Unione europea a Bruxelles. Lo riferisce oggi il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo cui la decisione non è stata ancora presa ma sarebbe al vaglio dei vertici della Bundesbank che chiedono di essere maggiormente coinvolte in numerose questioni europee che sono di grande rilevanza per la Banca centrale. La Bundesbank ha già dei dipendenti a Bruxelles, così come presso il Comitato economico e finanziario del Parlamento europeo e la Rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania presso l'Unione europea, oltre a gestire propri uffici di rappresentanza a New York e Tokyo. L’ipotesi di aprire una rappresentanza della Bundesbank a Bruxelles ha sollevato un dibattito in Germania, dove molti economisti stanno discutendo della questione. (Geb)