Iran: stampa, arrestati alcuni autori dell'omicidio Fakhrizadeh

- Le autorità iraniane avrebbero identificato e arrestato gli autori dell’omicidio di Mohsen Fakhrizadeh, generale del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (i Pasdaran) e professore di fisica, direttore generale del programma nucleare iraniano, ucciso venerdì 27 novembre nella provincia di Damavand, a est di Teheran. Lo ha detto Hossein Amir-Abdollahian, assistente speciale del presidente dell'Assemblea consultiva islamica (Majles, il foro legislativo dell’Iran), in un’intervista all’emittente statale “Al-Alam”, il canale di notizie in lingua araba che trasmette da Teheran. “Alcuni autori di questo assassinio sono stati identificati e persino arrestati dal nostro apparato di sicurezza. Non sfuggiranno alla giustizia”, ha detto Abdollahian, citato anche dall'agenzia di stampa "Fars", considerata vicina ai Guardiani della rivoluzione islamica, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. Fakhrizadeh, 62 anni, è stato ucciso in un agguato nella città di Absard, a circa 60 chilometri a est di Teheran. Domenica scorsa, 6 dicembre, il portavoce dei Pasdaran, generale Ramezan Sharif, aveva puntato il dito contro i servizi segreti israeliani che si sarebbero serviti di "strumenti avanzati elettronici controllati da satellite" per mettere in atto l'agguato.(Irt)