Coronavirus: Usa, la Fda dice che il vaccino Pfizer è efficace e sicuro

- La Food and Drug Administration degli Stati Uniti approva in un rapporto postato online il vaccino anti-Covid di Pfizer. L'agenzia ha dichiarato che il vaccino ha mostrato "un profilo di sicurezza favorevole, senza specifiche preoccupazioni", secondo quanto riportato da Politico. La Fda ha rilasciato la sua analisi del vaccino stamattina, ora locale, di una riunione del suo comitato consultivo indipendente sul vaccino prevista per dopodomani. La Fda potrebbe autorizzare il vaccino per l'uso d'emergenza in qualsiasi momento dopo la riunione, anche se non è vincolata dalle raccomandazioni del comitato. Il presidente Donald Trump ha invitato l'agenzia a muoversi velocemente, con un aumento della pressione dopo che il Regno Unito e altri paesi hanno autorizzato l'uso d'emergenza del vaccino per le loro popolazioni. Pfizer, la prima azienda a presentare la domanda per l'uso d'emergenza di un vaccino contro il coronavirus negli Stati Uniti, sta chiedendo l'autorizzazione all'uso del vaccino per le persone dai 16 anni in su. I dati che Pfizer ha presentato alla Fda suggeriscono che le persone iniziano a produrre anticorpi entro 10 giorni, il che potrebbe aiutare le persone vulnerabili ad ottenere un certo livello di protezione in attesa della seconda dose.(Nys)