© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE:- Nuovo appuntamento del programma dell'Anello verde, un confronto e ascolto per riflettere insieme a cittadini, associazioni e realtà territoriali sul futuro della città. Dopo l'avvio lo scorso 13 novembre, le iniziative continuano con un incontro dal titolo "Open Webinar - Roma metropoli futura, l'Anello verde come sistema strategico della città" con la partecipazione dell'assessore all'Urbanistica Luca Montuori, l'assessore alla Città in movimento, Pietro Calabrese e la direttrice Rigenerazione urbana del dipartimento programmazione e attuazione urbanistica Silvia Capurro. (ore 16)- Manifestazione di protesta, promossa dai sindacati Cgil,Cisl e Uil, dei lavoratori della pubblica amministrazione, in sciopero, per chiedere un rinnovamento del settore pubblico. Sede del ministero per la Pubblica amministrazione, Palazzo Vidoni a Roma. (ore 10) (segue) (Rer)