Trasporti: Mit, garantire i collegamenti ferroviari con la Svizzera, domani telefonata De Micheli-Sommaruga

- La questione dei collegamenti ferroviari con la Svizzera per il governo italiano va risolta: il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è subito attivato con le società interessate (Trenitalia e Trenord), che non avevano comunicato al Mit la decisione presa. L’obiettivo, in stretto raccordo con le autorità svizzere, è di individuare prontamente una soluzione condivisa per garantire almeno i servizi minimi essenziali tra i due Paesi. A tal fine è prevista domani mattina la telefonata tra la ministra Paola De Micheli e la sua omologa e presidente di turno della Confederazione elvetica Simonetta Sommaruga. (Rin)