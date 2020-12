Milano 2021: Bolognini (Lega), tanti nomi importanti a candidati sindaco, centrodestra pronto a rilanciare la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ex Prefetto di Milano Alessandro Marangoni, il Professor Maurizio Dallocchio dell'Università Bocconi, Simone Crolla, Segretario Generale della Camera di Commercio italo-americana, Roberto Rasia, Manager della Pellegrini, e Paolo del Debbio sono solo alcuni dei nomi che, in queste settimane, hanno dato la disponibilità al centrodestra per candidarsi a Sindaco di Milano". A dirlo è il Commissario provinciale di Milano della Lega per Salvini Premier, Stefano Bolognini. "Sono nomi significativi – prosegue Bolognini –, con storie importanti da raccontare e che, insieme al centrodestra, vogliono disegnare una Milano diversa, che sappia cogliere le sfide internazionali e ridare slancio e attrattività alla nostra città, che, negli ultimi anni, si è fermata. Dagli scali ferroviari allo stadio di San Siro, fino ad arrivare alla mancata riapertura dei Navigli: da parte dell'amministrazione Sala sono arrivati tanti annunci e pochi risultati concreti. Ieri il Sindaco di Milano ha annunciato, stanco e demotivato, di non volersi ricandidare per completare il lavoro, ma per avviare una nuova fase. Forse perché nemmeno lui riesce a trovare motivi di soddisfazione o traguardi significativi da portare in dote quasi al termine del suo mandato". (segue) (Com)