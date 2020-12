Natale: Acea, le luminarie di Roma, luci artistiche e frasi celebri che raccontano città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luci artistiche e frasi celebri dei personaggi che hanno raccontato la Capitale. La sindaca di Roma Virginia Raggi e la presidente di Acea Michaela Castelli hanno inaugurato questa sera le luminarie natalizie realizzate dal gruppo Acea in via del Corso, alle quali seguiranno poi quelle negli altri 14 Municipi della città. "La tradizionale accensione delle luminarie si inserisce nell'ambito delle iniziative promosse da Roma Capitale in occasione delle festività. Il progetto di quest’anno, che rappresenta un’evoluzione del format della scorsa edizione Roma by light Acea, è caratterizzato da un concept che reinterpreta le luci natalizie in chiave artistica". Lo precisa in una nota Acea, sottolineando "che le luminarie di via del Corso rappresentano, infatti, un cielo stellato di circa 1.500 metri di lunghezza su cui compaiono scritte luminose con frasi, versi e citazioni celebri che raccontano Roma attraverso la voce dei suoi poeti e del suo popolo. Da Orazio a Goffredo Mameli, da Ennio Morricone a Federico Fellini, passando per i rappresentanti della più autentica romanità come Gabriella Ferri, Lando Fiorini, Antonello Venditti, Nino Manfredi, Alberto Sordi e Gigi Proietti. L’attore scomparso di recente sarà ricordato con la frase: 'A coso, Roma è sintesi de tutto'. Il tutto realizzato con le più moderne tecnologie di illuminazione a basso impatto ambientale. A firmare il progetto lo studio Medaarch di Cava de’ Tirreni, vincitore del concorso internazionale 'Make christmas lights Acea' 2019, lanciato da Acea con Maker faire Rome-The european edition. Sempre in collaborazione con Maker Faire, infatti - spiega Acea -, è stato organizzato il contest fotografico 'RomebyLight' per invitare il pubblico a raccontare le luminarie. Il concorso, attivo dall’8 dicembre al 6 gennaio, terminerà con la scelta delle foto più belle, da inviare tramite un’app scaricabile su Ios e Android, e l’assegnazione dei relativi premi". (segue) (Com)