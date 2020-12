Natale: Acea, le luminarie di Roma, luci artistiche e frasi celebri che raccontano città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento del gruppo Acea per le festività 2020 "però sarà più ampio e riguarderà anche altre zone della città - continua la nota -. Negli altri 14 Municipi ad esempio, Acea, come da tradizione, ha previsto l’installazione di alberi di Natale in parchi, piazze e strade; in via Veneto, per il secondo anno consecutivo, ha contribuito alle illuminazioni delle alberature dei marciapiedi. Per la prima volta quest’anno, invece, a piazza Navona uno spettacolo di light show illuminerà ogni sera le tre fontane monumentali (la Fontana dei Quattro Fiumi, la Fontana di Nettuno e la Fontana del Moro) per il tutto il periodo delle festività". "Anche quest’anno, per le tradizionali luminarie di Natale, Acea ha scelto un progetto innovativo - dichiara la presidente Michaela Castelli –. Quelle realizzate nel centro storico in via del Corso e in piazza Navona, infatti, non sono semplici luminarie, ma vere e proprie installazioni artistiche che, insieme agli alberi di Natale nei Municipi e alle illuminazioni in via Veneto, sono un segno ulteriore di vicinanza di Acea alla città ed una tradizione che si rinnova ogni anno in occasione delle festività natalizie", conclude Castelli. (Com)