Francia: corruzione, chiesti 4 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy

- I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a quattro anni di reclusione, di cui due con la condizionale, per l'ex presidente Nicolas Sarkozy, il suo avvocato Thierry Herzog e il magistrato Gilbert Azibert nell'ambito del processo che li vede coinvolti per corruzione e traffico di influenze. Lo riferiscono fonti giudiziarie citate dai media francesi. Sarkozy è accusato di aver ottenuto nel 2014 alcune informazioni su un altro processo che lo vedeva coinvolto da Azibert, in cambio di un posto di rilievo alla Corte di revisione giudiziaria a Monaco. Per Herzog, che avrebbe fatto da tramite, l'accusa ha chiesto che la pena venga combinata con cinque anni di interdizione dalla professione. (Frp)