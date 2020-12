© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a milano e in LombardiaCOMUNECommissione Consiliare congiunta Pari Opportunità-Diritti Civili e Innovazione, Trasparenza, Agenda Digitale, Stato Civile. Ordine del giorno: Audizione We World Onlus e Onde Rosa riguardo alla Tampon Tax.Collegamento modalità Teams (ore 13.00 – 14.30)L'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, Giovanni Raulli e Claudia Martinez per Spazio Aperto Servizi (rispettivamente direttore area Housing, residenzialità, emergenze sociali e referente dell'ambito Grave emarginazione), Francesca Bocchini e Camilla Cecchini, coordinatrici di Emergency sono alla struttura comunale di viale Fulvio Testi 302 che, con la gestione di Spazio Aperto Servizi e il presidio sanitario di Emergency, servirà a ospitare le persone senza fissa dimora che sono positive al Covid-19 o hanno necessità di isolamento.Viale Fulvio Testi 302 (ore 14.00)Commissione Consiliare congiunta Urbanistica-Edilizia Privata, Sistema Agricolo Milanese e Mobilità-Trasporti-Politiche Ambientali-Energia-Protezione Civile-Animali-Verde. Ordine del giorno: Progetto grande parco Forlanini. Ai lavori della Commissione partecipano: l’Assessore Pierfrancesco Maran, l’architetto Simona Collarini, l’architetto Paola Viganò e l’architetto Franco Zinna del Comune di Milano. Inoltre è prevista la partecipazione del Presidente del Parco Nord Milano Riccardo Gini e dell'architetto Gianni Dapri del Parco Nord Milano.Collegamento modalità Teams (ore 14.30 - ore 16.00) (segue) (Rem)