Slovacchia: capo Servizio sanitario, situazione epidemiologica si sta aggravando

- La Slovacchia dovrà rafforzare le misure di sicurezza per contenere la pandemia di Covid-19. Lo ha affermato oggi il capo del Servizio sanitario Jan Mikas, secondo cui un blocco nazionale, piuttosto che regionale, sarebbe più opportuno perché la situazione epidemiologica si è aggravata in quasi tutti i distretti. Sarà inoltre necessario rafforzare le misure di sicurezza per evitare che gli ospedali siano sovraffollati. Il ministro della Difesa, Jaroslav Nad, ha confermato che altre possibili soluzioni, incluso il blocco, sono state discusse nella riunione del governo di lunedì 7 dicembre, e ha osservato che non tutto deve essere chiuso, ma che la mobilità delle persone deve essere ridotta. Il ministro dell'Interno, Roman Mikulec, ha criticato da parte sua i proprietari di esercizi gastronomici che vogliono aprire i ristoranti, anche se le misure non lo consentono. Come ha notato, se non si rendono conto della situazione, arriverà una serrata totale e la polizia è pronta per tutte le possibili soluzioni. "La situazione mostra che è necessario limitare la mobilità in modo ancora più grave", ha detto Peter Visolajsky, capo del sindacato dei medici, prima della riunione dello staff centrale di crisi. Ha osservato che anche se le misure vengono prese immediatamente, gli ospedali saranno comunque implementati per un po', poiché l'effetto si vedrà in seguito. (Vap)